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شكرا لقرائتكم خبر عن عربات درجة ثالثة مكيفة بقطارات القاهرة ـ المنصورة وإسكندرية ـ المنصورة"إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
يتم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( القاهرة / المنصورة ) السبت القادم، يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25.
تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / الاسكندرية ) السبت القادم، يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الاسكندرية الساعة 21:50.
تشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( الاسكندرية / المنصورة) السبت القادم، يقوم من الاسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى.
تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة ( المنصورة / القاهرة ) الأحد القادم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30.
يتم تعديل ميعاد قطار 63 ركاب ( طنطا / المنصورة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55.