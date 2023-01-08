شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حديقتا الحيوان والأورمان تابعتان للوزارة ولا صحة لنقل ملكيتهما لأى جهة داخلية أو خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- التطوير يستهدف إعادة الحديقتين إلى سابق وضعهما وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم

في ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرومان فإن وزارة الزراعة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار المغلوطه، جملة وتفصيلا وتؤكد على ان الحديقتين ستظل تحت ولايه وزاره الزراعه واستصلاح الاراضى

وفى هذا الصدد تود الوزارة أن تشير الى الامور التاليه فى شان دوافع واليات عمليات التطوير:

أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدره على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجه خروجها من التصنيف وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزياده اعداد الحيوانات.

ثانيا:عدم توافر البنية التحتية التي توفر البيئة الطبيعية للحيوانات الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقه للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالميه

ثالثا: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءه واليات الاستفاده منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل افضل فقد سعت وزاره الزراعه إلى عرض مساله تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاحي افضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم

رابعا: ان التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للانتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والارومان بالمحددات التالية :

1- رجوع حديقة الحيوان للادراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان

2- انفاق علي التطوير مالا يقل عن مليار جنية سوف تنفقه الهيئه القوميه للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعه اى اعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع ايضا للوزاره يفوق اضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا

3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين

4- عدم المساس بالمباني الاثرية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم

5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪؜ من اجمالي مساحة يعني اقل من ١٪؜

6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع

وتؤكد وزارة الزراعة أيضا أن الهيئة القومية للانتاج الحربي المسند إليها عمليه تطوير الحديقتين والاشراف على التشغيل والصيانه والاداره بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير

كما تؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظه بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكيه لاى جهه كانت كما يشاع من اكاذيب مغلوطه من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة

وتهيب وزارة الزراعة بالاعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر اى معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع