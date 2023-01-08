شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا تقليص للمخصصات المالية للموظفين بسبب الأزمة العالمية..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة المالية كل ما تردد عن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشددت وزارة المالية على التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين في المواعيد المقررة، مُناشدةً العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.