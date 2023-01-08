شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: خروج البابا تواضروس من المستشفى بعد تعافيه من حالة الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، خروج قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من المستشفي إلى المقر البابوي بالعباسية، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية إثر تعرضه لإجهاد شديد خلال صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقال مصدر كنسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قداسة البابا خرج من المستشفي في وقت سابق اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية، وأن قداسته الآن بخير، بعد تعرضه لتعب واجهاد خلال الفترة الماضية، وأنه يطمئن الجميع أن قداسة البابا بخير ويستأنف عمله الرعوي بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة .

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أجرى عددًا من الفحوصات الطبية، أمس، إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أول أمس.

وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أن قداسة البابا بصحة جيدة وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله قداسته خلال الأيام الماضية، أثناء الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام به مؤخرًا.