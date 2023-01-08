أخبار مصر.. الحكومة تنفى تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة

أعلن مجلس الدولة عن فتح باب تقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بوحدة تعيينات الأعضاء، وذلك بداً من غداً الإثنين الموافق يوم 9 يناير 2023 حتى الأربعاء 25 يناير 2023، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة و أصول المستندات.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة". شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة. دشن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مبادرة "إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية"، وذلك خلال العرض المسرحي "تقدر" بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي "المتحدة للخدمات الإعلامية". تستقبل معارض أهلا رمضان، المواطنين فى العديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة. معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها للمواطنين بالمحافظات وتطرح سلعا بتخفيضات كبيرة وزير التربية والتعليم يدشن مبادرة "إحياء المسرح المدرسى" تحت رعاية الرئيس السيسي.. "كلنا واحد" توفر سلعا مخفضة الأسعار بكافة المحافظات الحكومة: زراعة 635 ألف شجرة بخطة العام المالى ضمن المبادرة الرئاسية للتشجير