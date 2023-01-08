شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة × أسبوع.. نشرة الحصاد رقم 124 فى الفترة من 30 ديسمبر وحتى 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الحصاد الأسبوعي" في نسخته رقم 124، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 30 ديسمبر وحتى 5 يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وسلط الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتناول الاجتماع استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

وخلال هذا الأسبوع، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الافراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، كما تفقد مدبولي أعمال الشحن والتفريغ للحاويات بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، كذلك وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه هذا الاسبوع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، في سائر أنحاء الجمهورية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

فيما وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التهنئة الى جميع العاملين وقيادات الوزارة بمناسبة العام الجديد متمنياً ان يكون عاماً كله خير وسعادة على مصرنا العزيزة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بعث بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة ببرقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، كما قدم التهنئة لكل الزملاء الأقباط بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وكل المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات ومديريات الزراعة والطب البيطري.

‏ووافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو على اعتماد مبلغ (27,743,000 جنيه) ل 67 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بأجمالى عدد رؤوس ماشية (641) رأس، كذل أعلن الوزير أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مره في تاريخها وفقا لآخر تقرير.

فيما نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم حقلي، بمزرعة بحوث قها، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لتقييم 89 هجين طماطم من انتاج البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، كما اعلنت الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق ايرادات متنوعة عام 2022، تجاوزت 748 مليون جنيه، حصيلة المزادات، وتحصيل مستحقات.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، تجديد اعتماد المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) لمعمل تشخيص و تعريف الفيروسات (PVIDL) التابع للمعهد ، لمواصفة الأيزو 17025 للمرة الثانية، كذلك أعلنت ايضا، استمرار حديقة الحيوان بالجيزة في استقبال الزائرين ورحلات المدارس يوميا، كما نفقت الشائعات المتداولة والمتعلقة بغلق الحديقة

وخلال هذا الاسبوع تم إلقاء 100 ألف من زريعة أسماك مبروك الحشائش من مفرخ صان الحجر السمكي بمحافظة الشرقية، بهدف تنمية المصايد الطبيعية ومنها نهر النيل ، وزيادة المخزونات السمكية ، حيث تعد أسماك مبروك الحشائش من الأسماك التي تستخدم للمقاومة البيولوجية في المسطح المائي، كما شنت اللجنة المشكلة من وزارتي الزراعه والتموين حملة لأحد مصانع الأعلاف والمخازن الملحقه به، وكذلك أحد المخازن بمحافظة الشرقيه، وبالتفتيش تبين وجود 1500 طن صويا، و 3000 طن ذره، و 1000 طن علف مصنع، مخزنين بغرض الإحتكار ورفع الأسعار،بالاضافة إلى قيام الشركة بالبيع ط بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع، سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدوله المصريه، كما تم مداهمة مخزن بأحد مراكز محافظة الشرقيه تبين وجود كمية 17 طن صويا، و 12 طن نخاله قمح مخزنة بغرض الإحتكار ورفع السعر، وبدون فواتير.

و استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، تقريرا حول أنشطة المعمل خلال ديسمبر الماضي، من خلال افرعه بالمحافظات المختلفة، كما نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان " الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش " بمديرية الزراعة بالشرقية ل 30 متدرب من المهندسين الزراعيين والمزارعين بالمديرية، كذلك نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبي تحت عنوان "المبيدات من التخليق إلى التطبيق" بفرع المعهد بالمنصورة، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بدراسة دعم وتشجيع الإنتاج المحلى من مبيدات الافات الزراعية.

واعلنت الوزارة الزراعة ضبط أكثر من 151 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملات التفتيش في شهر ديسمبر الماضي، كما أعلن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عن ارتفاع عدد العينات التي تم فحصها خلال العام المنصرم 2022 حتى وصلت إلى 47500 عينة اعلاف وذلك نتيجة الزيادة في عدد العينات الواردة من المواني بعد زيادة عدد الشهادات الجمركية من خامات واضافات الاعلاف، كذلك تم الإفراج عن 287 ألف طن أعلاف الذرة والصويا بحوال 143 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.

واستعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، تقريرا حول ما تم إنجازه من خلال المشروع، خلال عام 2022، حيث بلغ الإجمالي العام لمساحات المناطق الخالية من مرض العفن البني بمختلف محافظات الجمهورية حتى الآن حوالي 642 ألف فدان، فيما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامج تدريبي تحت عنوان "المبيدات من التخليق إلى التطبيق" بفرع المعهد بالمنصورة، وشارك به عدد كبير من الباحثين المهتمين بمجال المبيدات.

كما اعلنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية أنه تم تنفيذ (47) لجنة مرور خلال شهر ديسمبر على مستوى الجمهورية تمت بمعرفة مناطق المكافحة والإدارة العامة لمكافحة الآفات التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، كما أصدر معهد تكنولوجيا الأغذية ملخصا بحصاد المعهد خلال العام المنصرم 2022 في كافة المجالات البحثية والارشادية والتدريبية والخدمية.

كذلك كرم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، الباحثين الذين قاموا بنشر أبحاث بمجلات دولية ذات معامل تأثير عالي تشجيعاً لهم وتحفيزاً لجميع الباحثين بالمعمل، كما تم عقد محاضرات لجميع العاملين بالمعمل لتعريفهم بقانون الخدمة المدنية ومالهم وما عليهم من حقوق وواجبات، كما تسلم المعمل خلال هذا الاسبوع شهادتي الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 وإدارة البيئة ISO 14001، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٧٢٠٠ عينة

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة