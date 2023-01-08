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إقبال على مقارئ القرآن الكريم والدروس المنهجية للواعظات بالمساجد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، تزايد الإقبال على مقارئ الجمهور، وحرص روَّاد المساجد على الحضور للمقارئ، لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفى إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

 

كما تواصل وزارة الأوقاف، عقد مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات (الغربية - المنوفية - القاهرة - الإسكندرية - الشرقية)، برئاسة شيخات المقارئ.

 

وفى إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها فى الأنشطة الدعوية، ‏وفى إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطى المستنير، من خلال ‏رسائلها المتعددة، أقيمت الدروس العلمية والدعوية المنهجية ‏لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، ‏واللاتى أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى ‏المستنير، وتشكيل الوعى الدينى الرشيد.

 

فمن مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ وفاء عبد السلام فى مادة الفقه.

ومن مسجد النصر مركز ببا بنى سويف، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ نرمين محمود فى مادة الفقه.

ومن مسجد فاطمة الشربتلى بالقاهرة، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ ‏عبير الصاوى فى مادة الفقه‎.‎

ومن مسجد على بن أبى طالب بالإسكندرية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ بهيرة خير الله فى مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد آل العسكرى بسوهاج، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ هانم عبدالرازق إبراهيم فى مادة السيرة النبوية.

ومن مسجد الكبير بالدقهلية، أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ نهى ‏المتولى مصطفى فى مادة السيرة النبوية‎.‎

ومن مسجد الإبراهيمى بدسوق كفر الشيخ أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ جوهرة فرحات فى مادة التفسير وعلوم القرآن .

ومن مسجد عمر بن الخطاب بأشمون منوفية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ وفاء أمين فى مادة التفسير وعلوم القرآن .

ومن مسجد الكبير بالشرقية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ أسماء عمر حسن عبد الله فى مادة التفسير وعلوم القرآن .

ومن مسجد الغنايمة بالشرقية أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ مروة إسماعيل محمد أحمد فى مادة التفسير وعلوم القرآن.

ومن مسجد الكبير بدمياط أقيم الدرس المنهجى للواعظة/ أمانى الحسيني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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