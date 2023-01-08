شكرا لقرائتكم خبر عن ما قصة تبرع عمرو بن العاص لبناء كنيسة بعد ظهور رأس القديس مارمرقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في شهر نوفمبر من كل عام، بذكرى تكريس كنيسة القديس البتول مار مرقس الإنجيلى كاروز الديار المصرية، وظهور رأسه المقدس بمدينة الإسكندرية.

ويذكر كتاب السنكسار الذى يدون قصص القديسيين فى الكنيسة الأرثوذكسية أن الكنيسة تعيد بظهور رأس القديس مار مرقس الإنجيلى وتكريس الكنيسة التي بنيت عليها، حيث ظل جسد القديس مار مرقس ورأسه معا فى تابوت واحد حتى سنة 644 م، وكان هذا التابوت محفوظا فى كنيسة بوكاليا أو دار البقر.

وفى أحد الأيام من سنة 644 م، دخل أحد البحارة العرب للكنيسة فوجد التابوت وتوهم أن فيه ذهبا ووضع يده فى التابوت، فوقعت يده على الرأس فأخذها فى الليل وأخفاها فى أسفل المركب، وحينما عزم القائد عمرو بن العاصى على المسير، أبحرت كل السفن وخرجت من ميناء الإسكندرية ما عدا تلك السفينة التى بها الرأس فلم تتحرك إطلاقا رغم محاولات البحارة فى بذل جهودهم لإخراجها، وحينما علموا أن فى الأمر سرا، أمر عمرو بن العاص بتفتيش السفينة فوجدوا الرأس مخبأة فيها فأخرجوها من السفينة واحتفظ بها عمرو وبعدها تحركت السفينة حالا ففهم عمرو بن العاص ومن معه أن تأخر السفينة كان بسبب وجود الرأس المقدسة فيها.

وأحضر عمرو بن العاص البحار الذى خبأها فاعترف بجريمته فعاقبه، ثم سأل عمرو بن العاص عن بابا الأقباط وكان هو الأنبا بنيامين البطريرك الثامن والثلاثون وكان هاربا ومختبئا بأديرة الصعيد فكتب له عمرو بن العاص خطابا بخط يده يطمئنه ويعطيه الأمان ويطلب منه الحضور، فحضر البابا بنيامين واستلم منه الرأس المقدسة بعد ما قص عليه عمرو بن العاص المعجزة العظيمة التى حدثت منه.

وأعطاه 10 آلاف دينار ليبنى بها كنيسة عظيمة على أسم صاحب هذه الرأس، فشكره البابا واحتفظ بالرأس فى قلايته بدير مطرا إلى أن يتم بناء الكنيسة، وبدأ فى بناء الكنيسة التى عرفت باسم المعلقة بالإسكندرية الكائنة فى شارع المسلة بالثغر ولكنه لم يستطع إكمالها فأتمها خليفته البابا أغاثون وكرسها في مثل هذا اليوم.

ووضع في الكنيسة الرأس المقدسة وكان من طقس رسامة البطاركة أن يتوجه البابا ثاني يوم رسامته إلى رأس مار مرقس الإنجيلي الرسول وبصحبته الأساقفة والكهنة والشعب، فيضرب المطانية metanoia أمام الرأس المقدس ثم يرفع البخور أمام الرأس ويقرأ مقدمة إنجيل مرقس، ويختم الصلاة بالتحليل والبركة ثم يدخل إلى حجرة وحده، ويأخذ الرأس المقدسة ويضعها في حجرة ويعريها من الكسوة القديمة ويكسوها بكسوة جديدة من الحرير ويخيط عليها وبعد ذلك يظهر للناس وهى فى حجرة ليقبلوها واحدا واحدا حسب رتبهم.