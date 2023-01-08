شكرا لقرائتكم خبر عن منع المحمول باللجان.. محافظ الجيزة يتابع استعدادات امتحانات الترم الأول غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استعدادات مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، حيث تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي غداً الاثنين 9 / 1 / 2023، وتستمر حتى 14 و 16 / 1 / 2023، وامتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 15 / 1 / 2023 وتنتهي يوم 18 / 1 / 2023.

ووجه "راشد"، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكداً أن المحافظة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والفنية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الطلاب وسير الامتحانات بشكل سليم.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما وجه محافظ الجيزة، بمنع استخدام المحمول داخل اللجان والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

ومن جانبه أشار أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على التواصل المستمر من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي معوقات لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وبحسب جداول الامتحانات التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإنه يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT، ويوم الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويوم السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي، الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية، والأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT، والخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والسبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأحد 15/1/2023، امتحان اللغة العربية، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الرياضيات، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والعلوم، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ووفقا لجداول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم، والسبت 14/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الإعدادي الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والخميس 12/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم، والأحد 15/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتى العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والتربية الفنية، والأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة، والخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

أما طلاب الصف الأول الثانوي العام (عربى – لغات)، فيؤدون الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)، السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام)، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي)، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، والأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، والثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، والخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).