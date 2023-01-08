- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العمانى بالقاهرة يزور المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب".. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد أن مشاركة سلطنة عمان فى المعرض تعكس اهتمام وحرص سلطنة عمان لعرض الثقافة العمانية من خلال هذه المنتجات، إضافة إلى أنه يمكن الشباب العمانى من إبراز التراث العمانى وتقديم المنتجات العمانية بهذا الشكل من التطور.
كما أعرب السفير العمانى عن سعادته بمشاركة التراث العمانى والحرف العمانية بالمعرض بشكل متناغم مع العصر، وهذا دليل على فكرة إنشاء هيئة حرفية بسلطنة عمان يكون هدفها إبراز التراث والذى يمثل أيضا قيمة اقتصادية عظيمة وإعطاء فرصة للشباب العمانى لمواصلة مسيرة الأجداد من خلال هذه الحرف، مشيرا إلى اشتهار سلطنة عمان بالعديد من الحرف من الفضيات والملابس وغيرها، مؤكدًا على عمق العلاقة التى تربط بين مصر وسلطنة عمان الدولتين الشقيقتين.
وتفقد السفير العمانى والوفد المرافق له أجنحة المعرض وجناح سلطنة عمان، حيث أثنى على المعروضات، مشيدا بما تتميز به من جودة.
ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتي ١١ يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع um-in.com والموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وحسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشهد مشاركة 13 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.