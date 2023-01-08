شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العمانى بالقاهرة يزور المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة عن سعادته بالتواجد بالمعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في قصر القبة.

وأكد أن مشاركة سلطنة عمان فى المعرض تعكس اهتمام وحرص سلطنة عمان لعرض الثقافة العمانية من خلال هذه المنتجات، إضافة إلى أنه يمكن الشباب العمانى من إبراز التراث العمانى وتقديم المنتجات العمانية بهذا الشكل من التطور.

كما أعرب السفير العمانى عن سعادته بمشاركة التراث العمانى والحرف العمانية بالمعرض بشكل متناغم مع العصر، وهذا دليل على فكرة إنشاء هيئة حرفية بسلطنة عمان يكون هدفها إبراز التراث والذى يمثل أيضا قيمة اقتصادية عظيمة وإعطاء فرصة للشباب العمانى لمواصلة مسيرة الأجداد من خلال هذه الحرف، مشيرا إلى اشتهار سلطنة عمان بالعديد من الحرف من الفضيات والملابس وغيرها، مؤكدًا على عمق العلاقة التى تربط بين مصر وسلطنة عمان الدولتين الشقيقتين.

وتفقد السفير العمانى والوفد المرافق له أجنحة المعرض وجناح سلطنة عمان، حيث أثنى على المعروضات، مشيدا بما تتميز به من جودة.

الجدير بالذكر أن المعرض العربي للأسر المنتجة « بيت العرب» يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وافتتحه السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزراء الشئون الاجتماعية لدول الأردن، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، اليمن، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوي من المملكة العربية السعودية ، ووفد من سلطنة عمان، والصومال، وكذلك مشاركة 11 سفارة عربية تمثل دول "السعودية - الإمارات – قطر- الكويت- لبنان- جيبوتي- المغرب – فلسطين- اليمن- موريتانيا- البحرين"، فضلا عن المندوبين الدائمين لدي جامعة الدول العربية، وبعض الفنانين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتي ١١ يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع um-in.com والموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وحسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشهد مشاركة 13 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.