شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية التمريضية وخفض وفيات الأطفال".. دورة بجامعة القاهرة بمشاركة 17 دولة والان مع تفاصيل الخبر
وتأتى الدورة التدريبية فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لدعم دول أفريقيا فى المجال الصحى ورفع كفاءة مقدمى الرعاية الصحية من أجل تحسين مستوى الصحة وخفض معدل الوفيات.
وتضم الدورة التدريبية 28 مشاركا من 17 دولة أفريقية، ويشارك من مصر نخبة من الأساتذة فى التمريض وطب الأطفال والتخصصات المختلفة فى هذا البرنامج التدريبى لدعم جهود الدولة المصرية فى أفريقيا.
جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تساهم بقوة وفاعلية فى المبادرات القومية والعربية والأفريقية من خلال تقديم جميع إمكاناتها البشرية والمادية، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى والتنموى والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه محيطها العربى والأفريقى وبالأخص أفريقيا التى تواجه العديد من التحديات، والتى زادت بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما يستدعى تقديم آليات تساهم فى مواجهة هذه التحديات وتحقيق التقدم المنشود.