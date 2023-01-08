شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية التمريضية وخفض وفيات الأطفال".. دورة بجامعة القاهرة بمشاركة 17 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد كلية التمريض جامعة القاهرة، دورة تدريبية عن "جودة الرعاية التمريضية لمنع وفيات الأطفال فى أفريقيا" فى الفترة من 8 إلى 19 يناير 2023 بمركز التدريب والاستشارات البحثية بكليه التمريض، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض.

وتأتى الدورة التدريبية فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لدعم دول أفريقيا فى المجال الصحى ورفع كفاءة مقدمى الرعاية الصحية من أجل تحسين مستوى الصحة وخفض معدل الوفيات.

وتضم الدورة التدريبية 28 مشاركا من 17 دولة أفريقية، ويشارك من مصر نخبة من الأساتذة فى التمريض وطب الأطفال والتخصصات المختلفة فى هذا البرنامج التدريبى لدعم جهود الدولة المصرية فى أفريقيا.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وخفض نسبة وفيات الأطفال فى أفريقيا والتى تعد النسبة الأكبر عالميًا، وذلك من خلال تحسين مهارات مقدمى الرعاية الصحية من أطقم التمريض والأطباء عن طريق اكتساب المعلومات والمهارات المتقدمة فى الرعاية التمريضية للأمراض الأكثر انتشارا فى البلدان الأفريقية مثل الأمراض التنفسية وأمراض سوء التغذية والأمراض المعدية والأمراض المتوطنة ورعاية الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، إلى جانب التدريب على أحدث الإرشادات الإكلينيكية فى مجال الرضاعة الطبيعية والتطعيمات والإنعاش القلبى الرئوى وتطبيق نظم مكافحة العدوى والرعاية التمريضية لمرضى الأورام.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تساهم بقوة وفاعلية فى المبادرات القومية والعربية والأفريقية من خلال تقديم جميع إمكاناتها البشرية والمادية، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعى والتنموى والخدمى للجامعة ومسؤولياتها تجاه محيطها العربى والأفريقى وبالأخص أفريقيا التى تواجه العديد من التحديات، والتى زادت بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما يستدعى تقديم آليات تساهم فى مواجهة هذه التحديات وتحقيق التقدم المنشود.