شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل فى منهج الترم بأكمله والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت المديريات، أن الهدف من الامتحان ليس حصول الطالب على درجات نجاح فقط بل تقييم ما درسه الطالب والتأكد من تحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى، موضحة أن درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول مكملة بدرجاته بامتحانات الفصل الدراسى الثانى.
وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.
وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.