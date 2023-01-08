شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد اليوم مجلس الحديث الرابع لشرح كتاب "الموطأ" بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأحد مجلس الحديث الرابع لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، بمسجد الإمام الحسين، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وذلك عقب صلاة العصر مباشرة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن العلماء المشاركين في مجلس الحديث الرابع هم: "الدكتور أحمد معبد - عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمد محمود أبو هاشم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، الدكتور صبحي عبدالفتاح السيد ربيع - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور محمد نصر دسوقي اللبان - أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد - أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر".

يذكر أنه في مجلس الحديث الماضى، وفي مستهل المجلس، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، أن مجلس الحديث تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة، ولنا أمل عند الله (عز وجل) بنضرة وجوهنا؛ لحديث سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "نضَّر الله امرأ سمِع مقالَتي فوعاها وحفِظها وبلَّغها فرُبَّ حاملِ فقهٍ إلى من هو أفقهُ منه، وكان إبراهيم بن أدهم يقول: "إن اللهَ تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمَّة برحلة أصحاب الحديث" وقد حضر الكثيرون إلى مجلسنا من مختلف المناطق لسماع حديث سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).