شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حقوق حلوان: تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالكلية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه تم تسليم نماذج الإجابة للمواد التي أداها الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس للعمل على تصحيح الامتحانات أولا بأول، وذلك تمهيدا لتسليمها إلى الكنترول خلال إجازة منتصف العام للانتهاء من الرصد والمراجعة وتجميع الدرجات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.
واستطردت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحاتها، أن هناك عددا من الضوابط والمحاذير على طلاب الكلية خلال أداء امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول بداية من ضرورة غلق الموبايل أثناء دخول الامتحان والحرص على الهدوء داخل اللجنة والحضور قبل ميعاد الاختبار ومنع التكدسات، مشيرة إلى أن الكلية ضبط العديد من حالات الغش وتم اتخاذ الإجراءات المتبعة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم وفقا لنصوص اللائحة والتي تتراوح العقوبات من حرمان مادة الضبط فقط أو حرمان الطالب من مادة تالية لها أو حرمان تيرم وفقا لجسامة الفعل المرتكب داخل اللجنة.