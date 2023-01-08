شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تشهد تنفيذ 5 آلاف مشروع بتكلفة 567 مليار جنيه.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الأعوام الثمانية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحسنت فيها جودة الحياة وزادت الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنفيذ أكثر من 5 آلاف مشروعًا بالقاهرة بتكلفة تجاوزت 567 مليار جنيه .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء، لتلبية كافة احتياجات المواطنين فى جميع القطاعات الخدمية، مشيرًا إلى أن جميع أحياء ومناطق المحافظة تشهد تطويرا شاملاً للبنية الأساسية والمحاور والخدمات الاجتماعية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عام 2022 شهد تنفيذًا لأكثر من ألف مشروع بالعاصمة بتكلفة تقارب 43 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 545 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه، وجارٍ استكمال 584 مشروعا بتكلفة 23 مليار جنيه، وحظى قطاع الصحة بتنفيذ أكثر من 50 مشروعا بتكلفة تقارب مليار ونصف مليار جنيه، شملت إنشاء ورفع كفاءة وتطوير وتوسعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية كمركز طبى الخيالة بالبساتين ومركز طبى كفر العلو بحلوان وتطوير مستشفيات المنيرة وشبرا والقاهرة الجديدة وروض الفرج وحميات حلوان ومنشية البكرى وعين شمس .

وفى مجال التعليم بلغت عدد المشروعات المنفذة 22 مشروعًا أضافت 385 فصلًا لتخفيف الكثافات بالفصول واستيعاب عدد أكبر من الطلاب بتكلفة قدرها 164 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتعلية عدد من المدارس من بينها مدرسة المستقبل أساسي رسمى لغات بالزيتون ومدرسة الوحدة المركبة تعليم أساسي تربية خاصة بحى 15 مايو ومدرسة أرض محطة أملاك 8 رسمية لغات بالسلام ومدرسة المتفوقين بالقاهرة الجديدة، ومدرسة الحرية الإعدادية بالزيتون، ومدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية بالسلام، ومدرسة السيدة عائشة ثانوى بنات بالمرج، ومدرسة الشهيد عميد أ .ح عمرو رشوان بالقاهرة الجديدة.

وفى مجال الإسكان بديل العشوائيات تم الانتهاء من مشروعى الخيالة وأهالينا 3 متكاملى الخدمات (مدارس ومسجد وكنيسة ووحدات صحية وغيرها) بعدد وحدات 5732 وحدة سكنية بتكلفة تقارب 4 مليارات جنيه .

وشهد عام 2022 تنفيذ 20 مشروعًا لإنشاء عدد من الطرق والمحاور والكبارى الجديدة ضمن خطة الدولة لربط مناطق القاهرة وتخفيف الكثافات المرورية بتكلفة 11 مليار جنيه من بينها محورى الفريق العرابى وجيهان السادات .

كما شهد عام 2022 تنفيذ 172 مشروعا مرافق بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 2 مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة 115 مليون جنيه تشمل تطوير محطة مياه المرج ورفع كفاءتها ، وعمل توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه التبين لرفع الطاقة من 300 ألف م٣/يوم إلى 400 ألف م٣/يوم.

وبالنسبة لقطاع الصرف الصحي فقد تم الإنتهاء من 120 مشروعًا بتكلفة 3 مليار جنيه من بينها توسعة محطة معالجة عرب أبو ساعد بحلوان من 350 ألف م٣ / يوم إلى 550 ألف م٣/ يوم، وتوسعة محطتي رفع عين شمس والأميرية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمناطق وأحياء القاهرة المختلفة.

وفي قطاع الكهرباء تم الانتهاء من 25 مشروعًا بتكلفة 85 مليون جنيه من بينها توصيل الكهرباء لطريق جسر السويس بعد تطويره، وتوصيل الكهرباء لشارع جوزيف تيتو طريق الهايكستب، بالإضافة إلى توصيل الكهرباء للمشروعات بديل العشوائيات.

وفي قطاع البترول والغاز الطبيعى فقد تم الانتهاء من تنفيذ 25 مشروعًا بتكلفة 295 مليون جنيه تنوعت بين محطات وخطوط رئيسية وشبكات وتحويلات وادخال الغاز للمنازل بجميع مناطق وأحياء القاهرة .