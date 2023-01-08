شكرا لقرائتكم خبر عن غدا بدء امتحانات الترم الأول لرابعة وخامسة ابتدائى بالجيزة فى العربى والدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الإثنين، امتحانات المواد الأساسية للفصل الدراسي الأولى لصفوف النقل في الجيزة، حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والدين، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية.

وتستمر امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول من يوم الإثنين 9 يناير 2023، وحتى يوم الخميس 26 يناير 2023، وفقا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للمدارس والاهتمام بالنظافة العامة والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس، مؤكدا على اتباع كافة الإجراءات اللازمة وتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على تشكيل غرفة عمليات ومركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات ومتابعة أعمالها متابعة دقيقة على مدار الساعة، منبها على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي متابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة والإبلاغ عن أي مشكلة تحدث أثناء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية لغرفة عمليات المديرية.

وشدد وكيل الوزارة، على اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام وتطهير وتعقيم دورات المياه.

وبحسب جداول الامتحانات التي أعلنتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإنه يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT، ويوم الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ويوم السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي، الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية، والأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT، والخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والسبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

كما يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأحد 15/1/2023، امتحان اللغة العربية، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الرياضيات، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والعلوم، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ووفقا لجداول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم، والسبت 14/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الإعدادي الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والخميس 12/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم، والأحد 15/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط، والأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتى العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والتربية الفنية، والأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة، والخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

أما طلاب الصف الأول الثانوي العام (عربى – لغات)، فيؤدون الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية، والثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا، والسبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء، والإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة، والأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

ويؤدي طلاب الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)، السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام)، والإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي)، والأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام)، والأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي)، والثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي)، والخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).