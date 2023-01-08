شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل من 5 طوابق بأسيوط والمحافظ يكلف السكرتير العام بتفقد الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة قلتة بحى غرب مدينة أسيوط، انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والانقاذ والإسعاف لانتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال فتاة على قيد الحياة وجارى البحث عن ناجين.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة التابعة لحى غرب ووجود بعض السكان المفقودين تحت الانقاض وجارى إنقاذهم.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تكليفاته للسكرتير العام والسكرتير المساعد وكافة الأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية وأكثر من 12 سيارة اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض وانتشال السكان وفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي في حضور محمد بشير رئيس غرب ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية، وتم فرض طوق أمني حول المنزل وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج فتاة من تحت الأنقاض على قيد الحياة، وتم نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وجارى إنقاذ باقى السكان.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحى غرب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الاعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.



سيارات الاسعاف فى مكان الحادث



المنزل



انهيار منزل بغرب اسيوط