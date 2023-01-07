شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: يجب مواجهة الأزمة العالمية بوعى.. ومصر دائما عامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح البابا، أن الحرب أثرت تأثيرا بالغ الصعوبة على الجميع ونحن دول ليست صغيرة وتواجه أزمة.

وأضاف البابا تواضروس في حوار خاص على القناة الأولى المصرية مع الاعلامية دينا عبد الكريم، أننا كدول متأثرين من الأزمة الاقتصادية وغيرنا من دول العالم النامي، متابعا: "هذه الأزمة مفترض تؤثر علينا ولازم نقابها بوعي ومثلا الزيادة السكانية أزمة واستهلاك الطاقة الزائد أزمة يجب ترشيدها ولازم يكون في تكافل وكلنا نساعد بعض في كل شيء".

واستكمل، "رغم المعاناة في نعمة كبيرة ويعجبني تعبير عمار يا مصر ومفيش حد بينام جعان حتى لو عيش وشويه ملح وشوية فول، ولازم نسد ونشعر ببعض ولازم يكون في دور توعية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسى فى هذه المناسبة لاستلهام المعانى العطرة التى أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفًا: "كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا فى أمن وأمان".

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، وأعضاء مجالس الكنائس وأبنائه المهنئين بعيد الميلاد المجيد، وتحدث معهم مهنئًا بالعيد، وحرص على مصافحتهم