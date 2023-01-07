شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنقذ متضررى السيول فى أم الداب بأسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال حارث حسونة سكرتير قرية أم الداب بأسوان، إن القرية تقع غرب النيل من مدينة أسوان، وتتميز بأن بها 22 نجعًا، وتعمل بها مؤسسة حياة كريمة.

وأضاف «حسونة» خلال تصريحاته عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير منازل قرية الداب، لافتًا إلى أنه تم تطوير 80 منزلًا بالقرية حتى الآن، وما زال العمل جارى بباقي النجوع.

وتابع:، «تم إحلال وتجديد مياه الشرب، ودخول الصرف الصحي للمنازل، فضلًا عن إنشاء مدارس تبع مبادرة "حياة كريمة"، كما سيتم عمل إحلال وتجديد 690 منزلًا من المنازل المنهارة، فضلًا عن ترميم البيوت التي بها تشققات، وكل ذلك يأتي ضمن المبادرة».

وفى وقت سابق، رصدت قناة "إكسترا نيوز"، التطوير الكبير في قرية بلانة في محافظة أسوان، حيث تحدثت سارة سراج مراسلة "إكسترا نيوز" من أسوان، مع عدد من أهالي ومسؤولية قرية بلانة، التي شملها تطوير مبادرة "حياة كريمة".

وقال أحمد العمدة كبير معلمي مدرسة بلانة الإعدادية الجديدة مركز نصر محافظة أسوان، إن المدارس في الآونة الأخيرة بعد حياة كريمة تطورت في كل قرية من قرى نصر النوبة، وخف التكدس وزادت الفصول، وخفت الدروس الخصوصية، فبعد أن كان عدد التلاميذ نحو 60 طالبا في الفصل الواحد، أصبح 40 طالبا فقط.

وأضاف لقناة "إكسترا نيوز": لدينا أيضا اكتفاء ذاتي من المدرسين، مع بعض الزملاء الذين يعملون بالحصة، وهم من المخلصين الذين يبذلون قصارى جهدهم، ومع انخفاض عدد التلاميذ يستطيع التلميذ أن يستوعب الدرس ويستطيع المعلم أن يؤدي واجبه.