شكرا لقرائتكم خبر عن منسق حياة كريمة: قرية أم دومة من القرى النموذجية بمشروع تطوير الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور هشام الحداد، منسق مبادرة حياة كريمة بسوهاج، تفاصيل اختيار قرية أم دومة لزيارة الرئيس السيسي لها خلال جولته في سوهاج، مضيفا أن قرية أم دومة من إحدى القرى النموذجية بمشروع تطوير الريف المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قرية أم دومة شهدت افتتاح مركز لطب الأسرة في ومركز الخدمات الحكومية والبيطرية والزراعية ومركز بريد ونقطة إطفاء، لافتا إلى أنه تم تبطين الترع في محيط القرية، وتم توصيل الصرف الصحي للمواطنين، موضحا أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة شارفت على الانتهاء.

وأوضح أن القرية كانت معدومة من الخدمات قبل مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أن المواطن السوهاجي كان يعاني عندما يعتزم قضاء أيا من احتياجاته مثل استخراج بطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة طوق نجاة لمحافظة سوهاج الفقيرة في الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن توصيل الصرف الصحي كان إنجازا بسوهاج التي كانت تعتمد على الطرمبة الحبشية حتى قبل 4 سنوات مضت.

تحولت قرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، والتى زارها أول يوم الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، حيث افتتح الرئيس السيسى عددا من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية.