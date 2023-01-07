شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه برفع كفاءة مستشفى المنيرة العام وتطوير وحدات الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفيي المنيرة العام، وأحمد ماهر التعليمي، خلال زيارة ميدانية مفاجئة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بمستشفى المنيرة العام، حيث تفقد أقسام (الطوارئ، العناية، الأطفال، الأشعة، المعامل)، كما حرص على تفقد الغرف الداخلية، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ولفت «عبدالغفار» أن الوزير وجه بسرعة إعداد خطة شاملة لرفع كفاءة مستشفى المنيرة العام، مؤكدًا أهمية المستشفى الذي يخدم عددا كبيرا من المواطنين، نظرًا لموقعه الجغرافي في منطقة وسط القاهرة، كما وجه الوزير بسرعة تطوير وحدات الأشعة بالمستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد مستشفى أحمد ماهر التعليمي، حيث اطلع على معدلات تردد المرضى على المستشفى، والخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أقسام (القسطرة، العناية، العمليات الكبرى، الطوارىء والاستقبال).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتجديد أسرة قسم العناية، بمستشفى أحمد ماهر، كما وجه الوزير برفع كفاءة المستشفى، والذي يستقبل ترددات عالية من المواطنين، حيث يقدم المستشفى خدمات طبية بمختلف التخصصات، ويعمل بطاقة أكثر من 500 سرير.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص على التحدث مع المرضى وذويهم بالمستشفيين، للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن زياراته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات، والعمل على تذليل أي تحديات أو عقبات بمنظومة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على أعداد القوى البشرية بالمستشفيين، وخطة «نوبتجيات» العمل بمختلف التخصصات، خلال فترة إجازة أعياد الميلاد المجيدة، بما يضمن توافر الخدمات الصحية على مدار الـ 24 ساعة.