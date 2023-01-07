شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أن غدا الأحد الموافق 8 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023، للعاملين فى شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





واقرأ أيضاعلماء يبتكرون اختبارًا بسيطًا من خصلة شعر طفلك تكشف الإصابة بالتوحد بدقة تصل لـ81 %كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن العلماء حققوا طفرة فى مرض التوحد، حيث ابتكر العلماء أول اختبار على الإطلاق يكتشف الاضطراب فى خصلة واحدة من الشعر، ودقته 81%.

يمكن استخدام هذا الأختبار للأطفال الذين يبلغون من العمر شهرًا واحدًا فقط، ويتم حاليًا التسريع للموافقة عليه من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، يقوم الاختبار بتحليل العينة لمستويات المعادن مثل الرصاص والألمنيوم - وهى أعلى فى الأطفال المصابين بالتوحد، يتضمن الاختبار إرسال عينة من الشعر إلى المختبر لتحليلها، وتبين أنه يتنبأ بالتوحد بدقة 81% من الوقت فى دراسة تمت مراجعتها من قبل الزملاء.





انهيار جورج وسوف فى عزاء نجله وديع.. ويردد: "راح دمعة عينى وقلبى"

انهار سلطان الطرب جورج وسوف، أثناء تلقيه عزاء وديع نجله الأكبر، فى صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، ودخل فى نوبه بكاء شديدة وظل يردد: "دمعة عينى راحت، راح دمعة عينى وقلبى".





ابتكار دواء يعالج مرض الكبد "متلازمة ألاجيل" المتسبب فى وفاة الأطفال

توصلت دراسة جديدة إلى أن هناك دواء يمكن أن يعكس آثار اضطراب وراثي نادر فى الكبد يصيب الأطفال ويتسبب فى وفاتهم يسمى "متلازمة ألاجيل"، بحسب موقع "Health".

تحدث متلازمة ألاجيل بسبب طفرة تمنع تكوين وتجديد القنوات الصفراوية في الكبد.





منتخب سلاح سيف المبارزة يهزم المجر ويحقق ذهبية الفرق بكأس العالم

حقق منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب إنجازًا تاريخيا بتتويجه بذهبية كأس العالم المقام بإيطاليا بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 45-44.

وتأهلت مصر للنهائي بعد الفوز على إيطاليا صاحبة الأرض في نصف النهائي بنتيجة 38-35 بعد مباراة عصيبة حسمت فى الثانية الأخيرة ليتأهل الى نهائي كأس العالم ويضمن ميدالية جديدة .





BBC: الحكم بسجن متعهدة دفن أمريكية 20 عاما لسرقتها أعضاء 560 جثمانا

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدة 20 عاما على متعهدة دفن موتى، بعد إدانتها بسرقة أعضاء 560 جثمانا بشريا وبيع أجزاء منها أو بيعها بالكامل في بعض الحالات، دون تصريح من أقارب المتوفين خلال الفترة بين عامي 2010 و2018، وفقا لموقع بى بى سى عربى.





بيراميدز يهزم المحلة 4 / 0 فى أول مباراة تحت قيادة باتشيكو.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على غزل المحلة، بنتيجة 4 / 0، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، السبت، علي استاد الدفاع الجوى، في إطار الجولة 12من بطولة الدوري، وسجل ثلاثية بيراميدز، رمضان صبحى وبلاتى توريه وفخرى لاكاى وإبراهيم عادل.





جورج وسوف باكيًا فى عزاء نجله: إزاى هتنادونى بـ "أبو وديع"

دخل سلطان الطرب جورج وسوف، فى نوبة بكاء شديدة أثناء تلقيه عزاء وديع نجله الأكبر، فى صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، ولم يتمالك نفسه وظل يردد كلمة: "إزاى هتنادونى بـ أبو وديع"، وحاول البعض تهدئته ولكن لم يستطيعوا وكلمة جعلهم يبكون لحزنه وانهياره على فقيده.





خطوات ومواعيد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة إلكترونيا

أعلنت هيئة قضايا الدولة، قبول طلبات خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022، لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والإناث، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وتضمن إعلان وظيفية هيئة قضايا الدولة اتاحة التقديم الكترونيا للطلبة عبر الموقع www.sla.gov.eg خلال الفترة من 28 يناير وحتى 16 فبراير المقبل.





المكتبة العائمة لوجوس هوب تستقبل 10 آلاف و468 زائرًا على مدار يومين ببورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر، أن السفينة لوجوس هوب "أكبر مكتبة عائمة" شهدت توافد الآلاف من الزائرين خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن توافد العديد في يومها الثالث، لزيارة المعرض القائم على متنها والذي تستمر فاعلياته لمدة 19 يوماً.





أسعار تذاكر الدرجة الثالثة مكيفة بين القاهرة والمنصورة والإسكندرية وبورسعيد

بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة مكيفة، على خطي القاهرة / المنصورة، والإسكندرية / المنصورة، وينشر الخليج 365 أسعار الخدمة الجديدة على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، بين محطات القاهرة والمنصورة واسكندرية وبورسعيد.