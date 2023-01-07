شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر الدرجة الثالثة مكيفة بين القاهرة والمنصورة والإسكندرية وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة السكك الحديدية، اليوم السبت، تشغيل خدمة جديدة بعربات الدرجة الثالثة مكيفة، على خطي القاهرة / المنصورة، والإسكندرية / المنصورة، وينشر الخليج 365 أسعار الخدمة الجديدة على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة، بين محطات القاهرة والمنصورة واسكندرية وبورسعيد.

تم تشغيل قطار 3017 بعربات درجة ثالثة مكيفة (القاهرة / المنصورة) خدمة جديدة، حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:15 ويصل المنصورة الساعة 16:25 .

كما يتم تشغيل قطار 3022/3021 بعربات درجة ثالثة مكيفة (المنصورة / الإسكندرية) خدمة جديدة، حيث يقوم من المنصورة الساعة 19:05 ويصل الإسكندرية الساعة 21:50 .

وتشغيل قطار 3020 / 3019 بعربات درجة ثالثة مكيفة (الإسكندرية / المنصورة) خدمة جديدة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 23:00 ويصل المنصورة الساعة 01:50 فجر اليوم التالى.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 / 1 / 2023 سوف يتم تشغيل قطار 3018 بعربات درجة ثالثة مكيفة (المنصورة / القاهرة) خدمة جديدة، حيث يقوم من المنصورة الساعة 05:00 ويصل القاهرة الساعة 07:30.

ويترتب على ما سبق تعديل ميعاد قطار 63 ركاب (طنطا / المنصورة)، حيث يقوم من طنطا الساعة 15:35 بدلاً من الساعة 15:20 ويصل المنصورة الساعة 17:05 بدلاً من الساعة 16:55 .

ويأتى ذلك فى إطار التطوير المستمر الذي تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير أفضل خدمات السكة الحديد للعمل على راحة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم من خلال تشغيل قطارات جديدة.



اسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة