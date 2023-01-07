شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح ضوابط تطبيق البرامج العلاجية للدارسين وفق منهجية الجدارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السيد حامد، مسئول الجدارات والتقييم والتحقيق بالإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البرنامج العلاجى لمنظومة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية، يتيح للطالب حق دخول البرنامج العلاجي عقب الفصل الدراسي الأول أجازة نصف العام)، أو نهاية الفصل الدراسي الثاني في أي عدد من الوحدات، بشرط حضوره أحد تقييمات الوحدة الدراسية، ولايحق للطالب المتغيب كلياً عن جميع تقييمات الوحدة دخول البرنامج العلاجي.

وأوضح أنه لا يجوز للطالب دراسة وحدة من الوحدات، إلا بعد تحقيق المتطلبات السابقة لها ضمن البرنامج، وفي حالة عدم اجتياز الطالب لإحدي الوحدات التي تعتبر متطلب سابق لباقي وحدات البرنامج يجوز تنفيذ برنامج علاجي له خلال العام الدراسي بحد أقصي وحدة واحدة فقط خلال الفصل الدراسي وبموافقة المحقق الداخلي للبرنامج ورئيس لجنة إدارة التقييم والتحقق بالمدرسة مع السماح للطالب بحضور بقية الوحدات للبرنامج علي ألا يتم تقييمه بها إلا بعد إجتيازه البرنامج العلاجي.

وتابع الدكتور السيد حامد أنه لا يتم انتقال الطالب من سنة دراسية إلي أخرى بأي برنامج إلا إذا تم نجاح الطالب في تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بوحدات الجدارات المخصصة للسنة الدراسية، موضحا أن رسوم البرامج العلاجية للطالب عن كل وحدة قدرها(150) جنيهاً يتم توريد المبلغ لحساب المدرسة بالإدارة التعليمية عن طريق سكرتير المدرسة.