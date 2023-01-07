شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم لتقديم التهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، ويرافقها فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، مطرانية السيدة العذراء مارمرقس بأكتوبر ومطرانية أوسيم؛ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بالنيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت نائب المحافظ، خلال اللقاء، عمق أواصر المحبة والمواطنة بين أبناء الشعب المصري وترابط المصير والهدف المشترك، والتي يتحقق من خلالها التنمية في كافة المجالات داعية الله أن يديم على مصر هذا الترابط والوحدة والاستقرار.

من جانبه، أعرب الأنبا دوماديوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله علي مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد زار صباح اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التي يَشتدُّ بهما الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.

وعبر محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للأنباء يوحنا والإخوه الأقباط مقدما أخلص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات سائلين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بدوام الصحة والسداد.

من جانبه، أبدي الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها عن سعادته بزيارة وفد محافظة الجيزة، مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.



زيارة نائب المحافظ



زيارة نائب محافظ الجيزة