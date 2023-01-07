شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسور بماسورة مياه بالطالبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إصلاح كسور بماسورة مياه قطر 150 مم بشارع الإخلاص تقاطع شارع عثمان محرم بحي الطالبية، وذلك للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه اللواء أحمد راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الطالبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة ،مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسر الأول، وجاري العمل على الانتهاء من أعمال الإصلاح بكسر آخر إلي جانب الدفع بعدد 15 سيارة لشفط المياه الناتجة عن الكسور لتيسير الحركة المرورية وعدم حدوث أي إعاقات.

وخلال جولته اطلع محافظ الجيزة على جهود رفع المخلفات وأداء شركات الجمع السكني، حيث وجه محافظ الجيزة بتوقيع غرامات على شركات الجمع السكني المسئولة عن الجمع السكني بشارع عثمان محرم لتدني مستوى النظافة بالشارع مع محاسبة المقصرين من المكلفين عن متابعة ورصد حالة النظافة بالقطاع لعدم القيامه بواجباتهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.



جانب من تفقد المحافظ



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شفط المياة