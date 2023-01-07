شكرا لقرائتكم خبر عن 365 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن 365 ألف طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءًا من غدٍ الأحد، مشيرًا إلى إنهاء جميع الكليات استعدادها لبدء الامتحانات، وأوضح أن الجامعة عملت على توفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول بكل سهولة ويسر، موضحًا أنه تم التنبيه على الكليات المتجاورة ألا تبدأ في وقتٍ واحدٍ؛ لكي لا يحدث تكدس بين الطلاب في أثناء الدخول والخروج.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالتركيز في المذاكرة، ومراجعة المواد الدراسية بعناية؛ حرصًا على مستقبلهم، معربًا عن خالص دعائه بالتوفيق لهم، مصريين ووافدين.

وأوصى رئيس الجامعة أبناءه الطلاب بالحفاظ على التوازن النفسي في أثناء أداء الامتحان، مشيرا إلى وجود أطباء في جميع الكليات؛ للاطمئنان على سلامة الطلاب وتقديم الخدمة الطبية لهم على مدار فترات الامتحان.

وطالب رئيس جامعة الأزهر الطلاب بالالتزام بالحضور في المواعيد المعلنة بكلياتهم وفقًا لجداول الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية، ويحظر على الطلاب دخول اللجنة بعد موعد بدء الامتحان، كما يحظر اصطحاب التليفون المحمول، أو الساعات الذكية أو الكتب أو المذكرات، موضحًا أنه لا يُسمح للطلاب بالدخول إلى قاعة الامتحان إلا بموجب إبراز تحقيق الشخصية.