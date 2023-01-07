شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لحذف أجزاء من مناهج النقل فى امتحانات الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، لكن هذا ما نفته وزارة التربية والتعليم جملة وتفصيلا.

أكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لحذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، دون حذف أي جزء منها.

أوضحت التعليم أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة، على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.