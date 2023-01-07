شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل فى الجيزة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022/2023 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يوم الإثنين المقبل الموافق 9 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023، وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للمدارس والاهتمام بالنظافة العامه والمتابعة الدورية لجهود رفع المخلفات والإشغالات بمحيط المدارس، مؤكدا على اتباع كافة الإجراءات اللازمه وتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على تشكيل غرفة عمليات ومركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات ومتابعة أعمالها متابعة دقيقة على مدار الساعة، منبها على مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومدير التطوير التكنولوجي متابعة أعمال الامتحانات متابعة دقيقة والإبلاغ عن أي مشكلة تحدث أثناء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية لغرفة عمليات المديرية.

وشدد على اتباع التعليمات الصادرة من المديرية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأن يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة، حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الجيزة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب داخل الفصول حفاظًا على صحتهم من انتشار الأمراض بشكل عام وتطهير وتعقيم دورات المياه.

وتبدأ امتحانات المواد الأساسية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في الجيزة على النحو الآتي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى

-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية.

-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية.

-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT.

-الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى

-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT.

-الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

-الأحد 15/1/2023، امتحان اللغة العربية.

-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والعلوم.

-الأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.

-السبت 14/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادي

-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الخميس 12/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.

-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتى العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام (عربى – لغات)

-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

-السبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء.

-الإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة.

-الأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام).

-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي).

-الأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام).

-الأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي).

-الثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي).

-الخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).