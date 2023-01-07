شكرا لقرائتكم خبر عن 29 يناير.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التنمية البشرية والان مع تفاصيل الخبر
تعقد فعاليات الدورة التدريبية في تمام الساعة التاسعة صباحا خلال الفترة من 29/1/2023 حتى 15/3/2023
كما تتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “إدارة الموارد البشرية” تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، واستقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعالة لإدارة الموارد البشرية، وأساليب التواصل الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية والوصف الوظيفي، وأساليب التواصل الوظيفي، ومعايير قياس أداء الموظفين ودور تقييم الأداء في تطوير الموارد البشرية إادارة الموارد البشرية فى ظل التحول الرقمي.
ومن المقرر أن تكون أيام التدريب كالآتى:-
من 29/1/2023 حتى 9/2/2023
(أيام الأحد والثلاثاء والخميس) من كل أسبوع
ومن 13/2/2023حتى 15/3/2023
ستكون أيام التدريب ( الإثنين والأربعاء ) من كل أسبوع
المجموعة الأولى من الساعة 9:30am حتى الساعة 11.30، المجموعة الثانية من الساعة 12.00pm حتى الساعة2.30 ويجري الحجز والتسجيل بمقر وحدة برامج التنمية البشرية بالدور الأرضى غرفة 30 بمبنى إدارة الجامعة فى تمام الساعة 9.30 حتى الساعة 2.30 م.