شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للراغبين فى العمل كرؤساء كنترول بامتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمى، للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه من تتوافر فيه الشروط والضوابط، عليه التقدم بعد طباعة الاستمارة وبيان حالة وظيفة وصورة من بطاقة الرقم القومى ومقترح تطوير، وتقديمها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجارى.

وحددت الوزارة الشروط والضوابط كالتالى:

الموانع العامة يجب ألا يكون لدى العضو مانع من الموانع الآتية:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

- أما بالنسبة لموانع القرابة بالنسبة للطلاب:

- حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية.

- حتى الدرجة الرابعة للجنة التى يندب أو يكلف للعمل بها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه بالنسبة للشروط الخاصة لمن يندب أو يكلف للعمل رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيل تتمثل فى التالى:

- أن يكون العضو حاصل على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.

- أن يكون رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل.

- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.

- خبرة فى أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات فى وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم حجرة أو وكيل قسم حجرة.

- توافر سمات شخصية وقيادية تساهم فى النهوض بالعمل .

- الا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام.

- إلا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

- الا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

- وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط الترشح لمن يندب أو يكلف رئيس لجنة نظام ومراقبة أو وكيل ورئيس لجنة إدارة أو وكيل لجنة كالتالى:

- التقدم بمقترح تطوير المنظومة للمكان المرشح إليه.

- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفنى المشرف على مدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها .

- الا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.