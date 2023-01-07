شكرا لقرائتكم خبر عن غدا شبورة على الطرق وأمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة فى الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى قد تكون متوسطة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس .

كما يشهد غدا فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجة.