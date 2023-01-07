شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى حذف أجزاء من المناهج فى امتحان الترم الأول لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما كشفه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أي أجزاء من المناهج في امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل خلال العام الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً، دون حذف أي جزء منها، موضحةً أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن السماح للمرأة بأداء فريضة الحج أو العمرة دون محرم من أبواب التيسير، قائلاً عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ندعم بشدة السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون الحاجة إلى مصاحبة محرم لها وهو باب من أبواب التيسير على من تريد أداء شعيرة الحج أو العمرة وهو ما يتسق مع مراعاة فقه الواقع وروح الشريعة السمحاء".

كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى لليوم السابع، أن رصيد الشهادات البلاتينية لمدة سنة، ذات العائد الذى يصل إلى 25٪؜، بلغ 60 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من 70٪؜ منها، من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت والأهلى موبيل و مركز الاتصال).

تسود الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أجواء احتفالية ضخمة الآن، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، حيث يجرى الآن فعاليات فريق الكورال، مع توافد عدد كبير من المسيحيين والآباء الأساقفة والمطارنة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، عددًا من الآباء الأساقفة والكهنة، وأعضاء مجالس الكنائس وأبنائه المهنئين بعيد الميلاد المجيد، وتحدث معهم مهنئًا بالعيد، وحرص على مصافحتهم.

يترقب عشاق الكرة العالمية موعد المشاركة الأولى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في منافسات الدورى السعودي للمحترفين بعدما نجح ناديه النصر السعودي في تسجيل الدون في قائمة الفريق الرسمية بدلا من الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عقوبة إيقاف رونالدو لمباراتين، نتيجة قرار انضباطي من اتحاد اللعبة الإنجليزي، بدأت قبل لقاء الطائى، حيث سيتم إيقافه في مواجهتى الطائى والشباب، وستكون أولى مبارياته مع النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14، يوم 22 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بالاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها الأسبوع الجارى، حيث أكدت على ضرورة طباعة الأسئلة بشكل واضح دون أخطاء لغوية أو مشاكل فى الطباعة كما يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة دون أخطاء حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات.

كشفت تقارير صحفية، عن تعثر انتقال الغانى عبد العزيز يعقوبو مهاجم نادي ريو آفي البرتغالي لصفوف النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قالت صحيفة " record " البرتغالية فى تقرير لها تحت عنوان "لا صفقة مع الأهلي من عزيز" فى إشارة لفشل انتقال عبد العزيز يعقوبو لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كشفت شركة كانزينو الصينية CanSinoللأدوية، عن أنها بدأت إنتاجًا تجريبيًا للقاح يستهدف متحور أوميكرون الذى يعتبر السبب وراء تفشي المرض الحالي في البلاد، باستخدام تقنية mRNA والتي تم استخدامها في لقاح فايزر وموديرنا.

الصحة: إعدام 1784 طن أغذية و142 ألف لتر عصائر ومشروبات غير صالحة خلال 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 1784 طن و132 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و142 ألف و783 لترا من العصائر والمشروبات، مجهولة المصدر، بسبب تغير خواصها الطبيعية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية فى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، بالتعاون مع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، خلال عام 2022، ضمن الحملات التى تنفذها وزارة الصحة والسكان، على جميع الأسواق والمنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ارتفاع صادرات الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بنسبة 45% لتسجل 883 مليون دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 مقابل 610 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام 2021، مع استمرار الأداء الجيد للصادرات.