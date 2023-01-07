شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: انطلاق امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والإعدادية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس بالاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها الأسبوع الجارى، حيث أكدت على ضرورة طباعة الأسئلة بشكل واضح دون أخطاء لغوية أو مشاكل فى الطباعة كما يتم التصحيح اليوم بيومه بكل دقة دون أخطاء حتى يتم الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة بشكل موحد على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم مراعاة اجازات عيد الميلاد المجيد بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، مشددة على أن الإدارات التعليمية راعت أيام الإجازات الرسمية أثناء وضع جداول الامتحانات ولن تعقد اختبارات أيام 7 و8 يناير الجارى وسوف تنطلق الاختبارات بداية من 9 يناير فى المواد الدراسية الأساسية.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية، للصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الامتحانات تعقد على مستوى الإدارات التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي على أن تشمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% ، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه يتم توفير فرد أمن بكل إدارة في مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجي أثناء رفع الامتحان على المنصة، ويتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية على أن يبدأ تحميل الامتحانات على المنصة بداية يناير المقبل على أن يتم الحفاظ على سريتها.

وشددت المديريات التعليمية على أن الحفاظ على سرية الأسئلة الإلكترونية أو الورقية للامتحانات مسئولية الإدارات واللجنة الفنية المسئولة عن وضع الامتحانات، مشيرة إلى أن الاختبارات تتم مع تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سريتها والتصدى للغش الإلكترونى.