وزير الأوقاف: حج المرأة أو أداء العمرة دون محرم من أبواب التيسير وفقه الواقع

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن السماح للمرأة بأداء فريضة الحج أو العمرة دون محرم من أبواب التيسير، قائلاً عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ندعم بشدة السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون الحاجة إلى مصاحبة محرم لها وهو باب من أبواب التيسير على من تريد أداء شعيرة الحج أو العمرة وهو ما يتسق مع مراعاة فقه الواقع وروح الشريعة السمحاء".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق، على سؤال نصه: "هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم فى صحبة آمنة؟"، قائلة: "يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا فى سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدى بن حاتم رضى الله عنه: «فوالذى نَفسِى بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ فى غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضى الله عنهن للحج فى عهد عمر مع عثمان بن عفان رضى الله عنهما ولم يكن معهن محرم".