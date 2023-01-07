شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حج المرأة أو أداء العمرة دون محرم من أبواب التيسير وفقه الواقع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن السماح للمرأة بأداء فريضة الحج أو العمرة دون محرم من أبواب التيسير، قائلاً عبر صفحته الرسمية موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "ندعم بشدة السماح للمرأة بأداء فريضة الحج دون الحاجة إلى مصاحبة محرم لها وهو باب من أبواب التيسير على من تريد أداء شعيرة الحج أو العمرة وهو ما يتسق مع مراعاة فقه الواقع وروح الشريعة السمحاء".
وأجابت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق، على سؤال نصه: "هل يجوز السفر لأداء العمرة والحج من دون محرم فى صحبة آمنة؟"، قائلة: "يجوز للمرأة السفر من دون محرم للحج والعمرة ما دام الأمن متحققًا فى سفرها وإقامتها وعودتها، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ لما ورد فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعدى بن حاتم رضى الله عنه: «فوالذى نَفسِى بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ فى غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ» رواه أحمد، وقد خرجت أمهات المؤمنين رضى الله عنهن للحج فى عهد عمر مع عثمان بن عفان رضى الله عنهما ولم يكن معهن محرم".
وفى سياق، متصل أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع الوزارة وتطبيق "نسك"، للراغبين بأداء مناسك الحج للعام الجارى 1444هـ، وذلك فى إطار جهود الوزارة المستمرة لتسهيل إجراءات التقديم لأداء مناسك الحج ضمن خطوات سهلة ومُيسرة، بهدف رفع جودة الخدمات، وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية، لافتة إلى أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتى ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التى تبدأ من 3984 ريالاً، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئى على 3 دفعات.