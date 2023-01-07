شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسكو تختار الدكتور عمرو زكريا حموده خبيرا لعلوم المحيطات بالأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، اختيار الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي المصري لعلوم البحار والمصايد، خبيرا لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية في أفريقيا والدول الجزرية المجاورة.

وأوضح بيان صادر عن المعهد القومى لعلوم البحار ، أن اختيار الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، كخبير لعقد المحيطات في أفريقيا والدول الجزرية المجاورة بالامم المتحدة جاء ضمن تشكيل فريق خبراء مكون من 20 خبيرا من الدول الأفريقية من أصل 600 متقدم و ذلك وفقا للمعايير الدولية للأمم المتحدة و اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونيسكو.

وتابع البيان ، يعمل فريق الخبراء للتنسيق والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعقد المحيط الأفريقي من خلال رؤيته المتمثلة في "العلم الذي نحتاجه للمحيط الذي نريده" من أجل التنمية المستدامة (2021-2030) و وضع إطارًا عالميًا للمساعدة في إنشاء حلول للمشاكل والتحديات و النظر إلى أهمية موارد المحيطات في أفريقيا للتنمية المستدامة.

و قال الدكتور عمرو حمودة أن إطلاق خريطة طريق المحيط الأفريقي لعقد المحيطات ("خارطة الطريق لأفريقيا") التي تعتبر معلمًا رئيسيًا للمنطقة كان خلال فاعليات "المؤتمر الأفريقي حول تحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة" و الذى استضافته جمهورية مصر العربية و نظمه المعهد القومى لعلوم البحار و المصايد فى مايو 2022.

وأضاف الدكتور عمرو ، توفر خارطة الطريق لأفريقيا رؤية وخطة لأصحاب المصلحة المتنوعين للاجتماع حول مجموعة مشتركة من تسع أولويات. وبدعم ومشاركة جهات فاعلة متنوعة من الدول الأفريقيا ، و العمل على تحويل هذه الأولويات إلى إجراءات مستقبلية لعقد المحيط (برامج ومشاريع العقد) خلال السنوات القادمة.

ولتحقيق هذه الغاية يلزم وجود فريق الخبراء الإقليمي لمشاركة الدول الأفريقية الأعضاء والشركاء في عقد المحيط لتنفيذ خارطة الطريق لأفريقيا من خلال عملية تشاركية وشاملة.

و أشار الدكتور عمرو حمودة بأن الهدف الأساسي لفريق الخبراء المعنى بعقد المحيطات في أفريقيا والدول الجزرية المجاورة هوالتنسيق والمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعقد المحيط الأفريقي و توفير البيئة المواتية اللازمة لنجاحها و سيضمن ذلك إعادة تأكيد ملكية خارطة الطريق لأفريقيا بشكل منهجي وتعزيزها بين الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والمنظمات المجتمعية والمشاركة في تصميم وتنفيذ إجراءات العقد عن طريق:

- توفير رؤية استراتيجية وتوجيه وتنسيق الإجراءات المطلوبة .

- تقديم المشورة بشأن التدابير والمبادرات المطلوبة لتهيئة البيئة التمكينية المناسبة لترجمة خارطة الطريق لأفريقيا إلى إجراءات العقد المصممة بشكل مشترك على مستويات متعددة من تعبئة الموارد ، وتطوير شراكات جديدة ، والتنسيق ، ومبادرات البحث والسياسات.

- تسهيل وتقديم الدعم لتطوير البرامج والمشاريع والمبادرات المصممة بشكل مشترك لتقديمها استجابةً لمناشدات إجراءات العقد.

- مواصلة التنشئة الاجتماعية و تحديد مشاركة القطاعات المتعددة و أصحاب المصلحة المتعددين وأنشطة التوعية لإشراك المزيد من أصحاب المصلحة الإقليميين خارج فرقة العمل وزيادة الوعي بالعقد.

- يحقق فريق الخبراء بالعقد الأفريقي للمحيطات أهدافه من خلال تنفيذ الوظائف المذكورة أعلاه بالتعاون الوثيق مع اللجنة الفرعية IOC لأفريقيا والدول الجزرية المجاورة (IOCAFRICA).

و صرح الدكتور عمرو حمودة بأنه من المذمع إقامه الإجتماع الأول لفريق الخبراء الإفريقى بالقاهرة خلال الأشهر الأولى من 2023 و الذى سوف يستضيفه المعهد القومى لعلوم البحار و المصايد و ذلك لدور المعهد الفعال فى وضع خارطة الطريق الأفريقية لعقد المحيطات و ايمانا بدور مصر الريادى فى مجال علوم البحار بأفريقيا.