شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تغلق كيانا وهميا بالقاهرة لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية المُسماة "I Gate"، والكائن مقرها فى (شارع رياض شمس – مكرم عبيد – المنطقة الثامنة – مدينة نصر – محافظة القاهرة)، وتدعى قبول خريجى الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلوم الفني، بمجموع 51% فى أقسام ( إدارة الأعمال - والمحاسبة - وتكنولوجيا المعلومات - وعلوم البترول والتعدين - والمساحة والخرائط - والصحافة والإعلام)، وأنها تمنح شهادة بكالوريوس مُعتمدة مع إمكانية استكمال الماجستير فى أكبر جامعات العالم، وأن الشهادة المُقدمة من المنشأة الوهمية مُعترف بها فى مصر و140 دولة.

كما وجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، ومُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.