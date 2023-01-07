شكرا لقرائتكم خبر عن غلق المنزل المؤدى لشارع السودان فى الجيزة.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بشأن استكمال الأعمال الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلى للمنزل المؤدى إلى شارع السودان، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يوم واحد فقط) ابتدءاً من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 8/1/2023، وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

ـ حركة المركبات القادمة من شارع الملك فيصل وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع السودان تقوم بإستكمال السير أعلى الكوبرى المشار إليه اتجاه كوبرى الجيزة المعدنى، ثم إستكمال السير إتجاه منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى إلى شارع الجامعة ثم استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعة مع شارع ثروت ثم الدخول يساراً بشارع ثروت وصولاً حتى شارع السودان.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.