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82 % من القراء يطالبون بزيادة ضخ الاستثمارات فى الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة.

 

وأيد 82% من القراء مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة، ، بينما عارض 18% من القراء مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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