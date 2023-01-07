شكرا لقرائتكم خبر عن 82 % من القراء يطالبون بزيادة ضخ الاستثمارات فى الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة.
وأيد 82% من القراء مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة، ، بينما عارض 18% من القراء مطالب زيادة ضخ الاستثمارات في الصعيد لتشغيل الأيدى العاملة.
نتيجة الاستطلاع