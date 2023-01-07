شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و84 مليون جنيه لمشروعات المياه والصرف بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التي حظيت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة في مشروعات البنية التحية، وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من أجل ضمان وصول كوب مياه نظيف للمواطنين في شتى بقاع المحافظة وضمان سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

”الخليج 365” يقدم أهم المعلومات عن المشروعات المنتهية في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك المشروعات المنتهية والجارى تسليمها بمحافظة سوهاج بتكلفه 2 مليار و84 مليون جنيه، ونتعرف على تفاصيلها فى النقاط التالية:

1- مشروع المحلة السادسة لمياه حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج بتكلفه 5 ملايين جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة.

2- مشروع محطة مياه إدفا أولاد نصير بمركز سوهاج بتكلفه 65 مليون جنيه 100 ألف نسمة.

3- مشروع محطة مياه قرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام "حياة كريمة" بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 15 ألف نسمة.

4– مشروع خط مياه أولاد يحيى "شبكات مياه دار السلام" بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة.

5– بالإضافة إلى تسليم نهائي 6 مشروعات بتكلفه 325 مليون جنيه.

6– وجار التسليم الابتدائى لمشروع محطة وشبكات وتوسعات مياه سوهاج غرب بتكلفه 580 مليون جنيه.

وفى قطاع مشروعات الصرف الصحى والتي نهوها ودخولها الخدمة:

1– مشروع محطة صرف صحى الكوثر رقم 3 بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة.

2– مشروع محطة رفع صرف صحى بمدينة ساقلته الرئيسية بتكلفة 25 مليون جنيه لخدمة 20 ألف نسمة.

3– مشروع صرف صحى قرية بنى حميل مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بتكلفة 74 مليون جنيه لخدمة 40 ألف نسمة.

4- مشروع محطة معالجة صرف صحى قرية الرياينة بمركز طما "حياة كريمة" بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة.

5– مشروع محطة معالجة صرف صحى البلينا بتكلفه 155 مليون جنيه لخدمة 500 ألف نسمة.

6– مشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلته وتخدم مدينة ساقلته وقرى حياة كريمة بالمركز بتكلفه 325 مليون جنيه وتخدم 350 ألف نسمة.

7- بالإضافة إلى التسليم النهائى لعدد 2 مشروع بتكلفة 95 مليون جنيه.

8– وجار التسليم الابتدائى لعدد 5 مشروعات بتكلفة 365 مليون جنيه، محطة معالجة صرف صحى المنشأة ومحطة الرفع الرئيسية بأولاد حمزة ومحطة صرف الكوثر رقم 4 وصرف صحى قرية بنى هلال وصرف صحى قرية الحسنة.