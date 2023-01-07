شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن إنشاء 271 مركز تجميع ألبان.. تعرف على أهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صناعة الألبان من الصناعات المهمة التى يعتمد تطورها وقيامها على زيادة إنتاج اللبن وتربية سلالات غزيرة الإدرار من الماشية فى المناطق المجاورة للمصانع لتلبية احتياجاتها من اللبن.

كما تعتمد أيضاً على العناية بإنتاج وتصنيع الألبان والارتقاء بجودتها، وذلك للتشجيع من استهلاك اللبن ومنتجاته والعمل على رفع المستوى الغذائى للمستهلك إما بوسائل جمع هذا اللبن حتى يصل إلى المصانع بحالة جيدة أو بإقامة مصانع ألبان حديثة لتزويد المستهلك بالألبان ومنتجاتها النظيفة الخالية من البكتيريا المسببة للأمراض.

وتولى الدولة اهتماماً كبيراً بالنهوض بصناعة الألبان، حيث استطاعت خلال سنوات معدودة أن تضع مصر على طريق النهضة الحقيقية لهذه الصناعة المهمة من خلال مشروعات عديدة، وبلغ عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن 230 مركزا بالإضافة إلى إنشاء 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ليصبح لدينا 271 مركز تجميع ألبان مطور.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية مراكز تجميع الألبان..

1- مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل.

2- تؤدى هذه المراكز خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن.

3- تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل.

4- إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافتة لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه.

5- توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.