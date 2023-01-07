جامعة القاهرة: استمرار تطبيق اللامركزية لسرعة الأداء والقضاء على الروتين

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير مقدم إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا حول حصاد الإصلاح الإدارى وتحسين جودة الأداء الإدارى والتحول نحو اللامركزية فى الإدارة خلال 2022.

وأكد التقرير أن جامعة القاهرة حققت الإصلاح الإدارى، وذلك من خلال التحول إلى اللامركزية فى العمل داخل الجامعة لسرعة الأداء وفقا لمتطلبات الجودة الإدارية، وبما تسمح به القوانين واللوائح لرفع كفاءة الأداء الإدارى، والقضاء على الروتين ومقاومات تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية.

وأشار التقرير إلى نجاح جامعة القاهرة فى خلق بيئة إدارية إيجابية، تساهم فى تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإدارى وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وحققت الجامعة الخطة التدريبية بنسبة 100% لتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإدارى بالجامعة ورفع كفاءتهم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

من جانبه وجه الدكتور محمد عثمان الخشت بالاستمرار فى التحول الرقمى لجميع الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، واستمرار دعم وجود منصات رسمية موثقة للجامعة لتعزيز التواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم أول بأول وحتى لا يتم تضليلهم من الصفحات التى تستغل اسم الجامعة فى نشر أخبار كاذبة وبث الشائعات.