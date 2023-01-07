شكرا لقرائتكم خبر عن مد تسديد مصروفات المعاهد التجريبية والنموذجية الأزهرية حتى 28 فبراير دون غرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف قرارا بمد فترة تسديد المصروفات الدراسية للمعاهد النموذجية والتجريبية دون أى غرامات، ونص القرار كالآتى..

نظرًا للظروف المادية لبعض أولياء أمور طلاب المعاهد التجريبية والنموذجية وما تقدموا به من التماسات لمد فترة تسديد المصروفات الدراسية فإنه قد تقرر مد فترة تسديد المصروفات الدراسية إلى 28-2-2023 بدون أى غرامات بعد موافقة فضيلة وكيل الأزهر على ذلك، مراعاة للظروف المادية والاجتماعية لأولياء الأمور وحرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب في المعاهد التجريبية والنموذجية.

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يوم الأحد، نتيجة الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى للمعاهد الخارجية لدول ( تنزانيا -تشاد –نيجيريا –النيجر –إندونيسيا –العراق -الصومال) للعام الدراسى 2021/2022م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للدور الثانى 64.12% من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم(524) طالبا وطالبة، نجح منهم (336)، بينما رسب منهم (188) طالبا وطالبة.

وحرص وكيل الأزهر على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، موجها رسالة للطلاب الذين لم يُوفقوا بأن عليهم بذل المزيد من الجهد والمذاكرة للحاق بزملائهم، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

يذكر أنه تنفيذًا للمبادرة الاستراتيجية الخامسة، تم تطوير المناهج الدراسية للطلاب الوافدين استمر المركز في تطوير المناهج الدراسية للطلاب، وإعداد سلسلة التحفة الأزهرية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما عمل المركز على استحداث برنامج كبار السن والذي يستهدف الطلاب الوافدين الأكبر من (30) عامًا، الراغبين في دراسة اللغة العربية وعلوم الشريعة وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي، وأطلق التقويم الإلكتروني عن بعد للطلاب الراغبين بالدراسة بالأزهر.

ودشن مركز تطوير الوافدين هذا العام الملتقى الدائم لاتحادات الطلاب الوافدين بمقر المركز، وعقد اللقاءات مع أعضاء الاتحادات بشكل دوري، كما دشن وحدة الدعم النفسي وتطوير الذات؛ وذلك للاهتمام بالرعاية النفسية للطلاب الوافدين.