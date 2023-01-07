شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 4.3 مليار جنيه استثمارات لمحافظة قنا بخطة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة لمحافظة قنا بخطة عام 2022/2023 نحو 4.3 مليار جنيه، تُموّل الخزانة العامة منها 79.4%. ويلاحظ استحواذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 35.4%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 32.8%، ثم الخدمات الصحية بنسبة 15.8%، والنقل والتخزين بنحو,12.7%.





وتتمثل أهم مشروعاتها فى الآتى:1- الخدمات الصحية:

- استكمال وإحلال وتجديد مستشفيات الرعاية العلاجية.

- تطوير المراكز الطبية المتخصصة.

- مراجعة وتطوير وتجهيز وحدات الرعاية الأولية.

- مشروعات الخدمات المساعدة الخدمات التكميلية للمستشفيات من مرافق، وشبكات، وغاز، ومولدات كهربائية ومصاعد).

- استكمال مبنى صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي بقنا.

2 مشروعات التعليم:

- تطبيق نظام الجدارات في المدارس الفنية.

- تجهيزات مبانى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظة.

- إحلال وتجديد المعاهد الدينية استكمال الكليات والمدن الجامعية إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني.

3- مشروعات الصرف الصحي:

- إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي.

- مبادرة زيادة الوعاء المائي لنهو عدد 54 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلي.

- توسع محطات الصرف الصحي بمحافظة قنا.

- المشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بقرى المحافظة.

- التوسع في مبادرة مشروعات الصرف الصحي للتجمعات الحضرية بهدف توصيل خدمة الصرف الصحي للمواطنين.

4- الأنشطة العقارية، والتشييد والبناء:

- استكمال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، بهدف إتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودي الدخل.

- استكمال إنشاء 400 قرية كظهير صحراوي للحد من الهجرة الداخلية للشباب والسكان للعاصمة والمدن الكبرى وخلق مجتمع موازي للمجتمعات القائمة لامتصاص الكثافة السكانية المتزايدة.

جدير بالذكر أن اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، قال إن الهيئة لديها ستراتيجية لتنفيذ مشروعات ضمن رؤية مصر 2030، وهدفها الأول توفير أكبر عدد من الوظائف، وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية لمحافظات الصعيد وفى 10 محافظات على وجه التحديد.

وأكد صالح خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن الهيئة تعمل على تحقيق تنمية مستدامة بالصعيد وتوفير "حياة كريمة” ومواجهة المشاكل المذكورة فى الصعيد أبرزها الهجرة والتغلب على الفجوات التنموية بين الأقاليم، وللهيئة الصلاحية الكاملة فى جلب استثمارات داخلية وخارجية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لأبناء الصعيد وتحقيق مشروعات تنموية بمشاركة أبنائها بمحافظات الصعيد.