شكرا لقرائتكم خبر عن عقار الإسكندرية المنهار.. المحافظ يكلف الجهات المعنية بالتواجد فى مكان الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة المنشية بالإسكندرية، انهيار داخلي بعقار مكون من 3 أدوار وتم استخراج شخصين من تحت الأنقاض، وإصابة شخصين آخرين حيث تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط عقار رقم 8 زواية القلعي متفرع من شارع السكة الجديدة المنشية، أرضي وثلاثة أدوار، وتم إبلاغ الحماية المدنية التى انتقلت بسيارتها إلى مكان الحادث، وتم استخراج جثامين شخصين من أسفل العقار.

وعلى الفور انتقل اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، إلى موقع العقار المنهار الكائن بـ8 زواية القلعي متفرع من شارع السكة الجديدة بنطاق حى الجمرك، وهو عقار قديم مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار وصادر له قرار إزالة حتي الدور الأول، وذلك بتواجد مساعد مدير أمن الإسكندرية، وقيادات قسم شرطة المنشية وقوات الحماية المدنية، وشركة الكهرباء والغاز بمحل الواقعة .

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جثث شخصين أحدهما صاحب محل إصلاح تليفزيونات والآخر كان متواجدا داخل المحل بالعقار المنهار، وتم نقلهما إلى مشرحة كوم الدكة، كما تم نقل شخصين مصابين أثناء عملية إنقاذ سكان العقار إلي المستشفي العام، وتبين أن سقف الطابق الثالث انهار من الداخل حتي الطابق الارضي علي المتوفين .

ومن جانبه كلف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بمعدات قوات الحماية المدنية لانتشال جثث المتوفين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض العقار المنهار علي اللجنة الهندسية للعقارات الآيلة للسقوط بحي الجمرك وكذلك فحص العقارات المجاورة لها ووضع الحواجز الحديدية أمام العقار المنهار، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق .



الحماية المدنية أثناء انتشال جثامين شخصين