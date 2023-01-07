شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مشروعا لـ"حياة كريمة" فى قرية أم دومة بسوهاج أبرزها توصيل الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت قرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، والتى زارها أول أمس الخميس الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث افتتح الرئيس السيسى عددا من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية.

”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى القرية وتوابعها الـ الثمانية وهى: "أم دومة – نزلة الدويك – القطنة – الأغانة – تل الزكى – الحلافى – القرية بالدوير – كوم غريب".



وحدة طب أسرة أم دومة

1. قطاع الصرف الصحى تم تنفيذ 27 مشروعًا "5 محطات صرف – 1 وحدة معالجة – 5 خطوط طرد – 8 شبكات انحدار – 8 وصلات منزلية".

2. قطاع مياه الشرب 18 مشروعًا "8 مد وتدعيم – 2 محطات مياه – 8 وصلات منزلية".

3. قطاع الصحة 6 مشروعات "5 وحدات صحية – 1 وحدة إسعاف".

4. قطاع الكهرباء 16 مشروعًا "8 رفع كفاءة كهرباء – 8 رفع كفاءة مهمات كهرباء".

5. فى قطاع البريد 4 مشروعات أبرزها إنشاء مكتب بريد جديد.

6. قطاع الطرق 16 مشروعا "8 طرق أسفلتية – 8 طرق ترابية".

7. قطاع المدارس 5 مشروعات "2 مدرسة ابتدائى – 2 مدرسة إعدادى – 1 مدرسة ثانوى زراعي"

8. إنشاء مشروع فى قطاع العمارات السكنية يضم 3 عمارات سكنية جديدة.

9. قطاع الاتصالات 15 مشروعا "8 مشروعات ألياف ضوئية – 7 مشروعات أبراج محمول".

10. قطاع الغاز الطبيعى 8 مشروعات توصيل الغاز الطبيعى.

11. إنشاء مجمع خدمات حكومية.



وحدة الإسعاف

12. إنشاء مجمع زراعي.

13. 3 مشروعات فى قطاع مراكز الشباب شملت إنشاء مشروع جديد ورفع كفاءة 2 مشروع.

14. تم إنشاء سوق حضارى .

15. إنشاء موقف سيارات .

16. نقطة إطفاء.

17. تبطين ترع بطول 3600م وتدشين "ترعة الحديقة".

18. إنشاء مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل.

19. مشروع "كشك كتابك".

20. رفع كفاءة نقطة شرطة القرية.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسى عن سعادته الكبيرة خلال تناول الإفطار مع أهالى قرية أم دومة فى سوهاج، وقال: "سعيد إن أنا أشوفكم كل سنة وأنتم طيبين وأنا ألف الدنيا واجى للناس واقعد معاهم كده.. وأحب القعدة كده وأنا واحد بسيط يعنى".



مبنى وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة بعد التطوير

وحرص الرئيس السيسى على التحدث مع أهالى قرية أم دومة، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية فى محافظة سوهاج أمس، وفى حوار ودى بين الرئيس ومواطن صعيدى، قال الأخير لرئيس الجمهورية: "كفاية قضاءك على الإرهاب" ليرد الرئيس السيسى:"والله العظيم اللى حمى مصر ربنا"، وظهر طفل فى الصورة قائلا: "بحبك يا ريس" ليرد الرئيس ضاحكا: "متشكر جدا".



مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية أم دومة