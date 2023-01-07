شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 20 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام على الأسر الأولى بالرعاية الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، إطلاق الدفعة الـ 25 لتوزيع لحوم صكوك الإطعام والأضاحى، حيث يتم توزيع 20 طنا من اللحوم، بدءًا من الإثنين المقبل وحتى الخميس 12 يناير الجاري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام من خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.

ومن المقرر أن يتم توزيع اللحوم على محافظات: "القاهرة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- القليوبية- الفيوم- قنا- الإسماعيلية- دمياط- الأقصر- أسوان- الوادي الجديد- جنوب سيناء"، لافتة إلى أنه بذلك يبلغ إجمالي ما تم توزيعه 841 طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 ملايين و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.