شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة إحياء المسرح المدرسى لطلاب المدارس بدار الأوبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدشين مبادرة "إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس" اليوم السبت، خلال عرض مسرحية "تقدر" بدار الأوبرا المصرية وذلك بالتعاون مع مجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامى "المتحدة للخدمات الإعلامية"، وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

من جانبه قال الدكتور رضا حجازى إن الوزارة مهتمة خلال العام الدراسى الحالى 2022 / 2023 بممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية والثقافية والفنية؛ لافتًا إلى أن هذا يسهم فى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات المعنية، مثمنًا أهمية دور وزارة الثقافة فى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ "مبادرة إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس"، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون بين الوزارتين يستهدف رعاية أبنائنا من الموهوبين.

وأوضح أن التربية الفنية والثقافية تمثل أحد أهم عوامل بناء الذوق العام، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف أن يكون المسرح للجميع ليتمكن الطلاب في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية من ممارسة النشاط الثقافي والفني.

وأوضح أنه يتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والثقافة لدعم الموهوبين واكتشافهم ورعايتهم، لضمان الاستدامة لهذا العمل، وإثراء الطلاب الموهوبين خلال العام الدراسى والعطلة الصيفية، وكيفية دعم المسرح المدرسى، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للنشاط المدرسي؛ لما له من أثر بالغ في تنمية مواهب الطلاب ورفع قدراتهم المعنوية، إضافة إلى نشر كتب الأطفال على منصات وزارة الثقافة وتحويلها إلى رسوم متحركة، وإذاعتها في قنوات مدرستنا، فضًلا عن إذاعة المواد الفيلمية والمصورة الخاصة بالأطفال والتي تنتجها وزارة الثقافة على قنوات مدرستنا وإعادة التعاون فى مشروع مسرحة المناهج، باعتبار أن مسرحة المناهج الدراسية طريق ناجح لإيصال المعلومات والأفكار المراد نقلها للطلاب لما لها من دور فاعل في تأكيد المفهوم للمادة العلمية المطلوبة وتبسيطها بأسلوب مناسب، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من الجانبين؛ لتنفيذ الموضوعات محل التعاون لبدء العمل بها.