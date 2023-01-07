شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر اليوم في عيد.. الجمهورية الجديدة نموذج للمواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح اليوم السبت، عددٍ من الملفات والتغضيات الهامة أبرزها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين بعيد الميلاد المجيد، وإليكم أهم العناوين:

◄ الرئيس السيسى مهنئا المصريين بعيد الميلاد المجيد: على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد عن التعايش الإنسانى

◄ مصر اليوم في عيد.. الجمهورية الجديدة نموذج للمواطنة

◄ متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: إنجازات الدولة فى ملف المواطنة أفضل من أى وقت مضى

◄ مدير معهد الكتاب المقدس: السيسى أول رئيس يزور الكنيسة ليلة عيد الميلاد

◄ الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلى: الدولة المصرية تقدم نموذجا للتعايش السلمى والجميع متساوون أمام القانون

◄ مدير المركز الكاثوليكى للسينما: اهتمام الرئيس ببناء كنيسة بجوار مسجد بادرة عظيمة

◄ نائب البطريركى للأقباط الكاثوليك: بناء الكنائس والأحوال الشخصية ترسيخ لجدية المواطنة

◄ المتحدة للخدمات الإعلامية تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد