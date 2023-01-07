شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. القمر يقترن بالنجم بولوكس اليوم ويُشاهدان متجاوران طوال الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد خلال يومى السبت والأحد 7 و8 يناير، مع اقتران القمر مع النجم Pollux في برج الجوزاء (التوأمان) بعد غروب شمس يوم 7 يناير، حيث نراهما متجاورين فى السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي 8 يناير.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف، ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية، لافتا إلى أنه تم اكتشاف كوكب من الكواكب الخارجية الشبيهة بالنظام الشمسي يدور حول النجم بولوكس عام 2006.

وظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة بعد غروب الشمس مباشرة يوم 6 يناير وبلغ لمعانه 100% تقريبا، وظل بالسماء طوال الليل إلى أن غرب عند شروق الشمس فى صباح اليوم التالى 7 يناير.

القمر ظهر لنا بدرا أيضا قبل ذلك الموعد وبعده بيوم واحد على الأقل، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذين اليومين.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذئب حيث كانت الذئاب الجائعة تعوي خارج البيوت، كما يُعرف هذا القمر أيضا باسم القمر القديم وقمر بعد عيد الميلاد (الكريسماس).

ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.